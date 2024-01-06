İstanbul'da O İlçe'de Su Kesintisi! İSKİ UYARDI: 6 Ocak 2023 Su Kesintileri

Her gün araştırılan konuların başında gelen İstanbul'da su kesintisi İSKİ tarafından resmi olarak duyuruldu. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde 6 Ocak'ta su kesintileri olacak? İşte İSKİ açıklaması

İstanbul'da O İlçe'de Su Kesintisi! İSKİ UYARDI: 6 Ocak 2023 Su Kesintileri
İstanbul'da O İlçe'de Su Kesintisi! İSKİ UYARDI: 6 Ocak 2023 Su Kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu ve Avrupa yakasındaki su kesintilerini duyurdu. İstanbullular, susuzlukla karşılaşmamak adına "Anadolu yakasında su kesintisi hangi ilçelerde olacak?", "Su kesintisi ne kadar sürecek?" ve "Avrupa yakasında su kesintisi hangi ilçelerde olacak?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

İstanbul'da O İlçe'de Su Kesintisi! 6 Ocak 2023 Su Kesintileri

6 Ocak'ta İstanbul'daki su kesintilerini sizler için derledik. Peki bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesilecek. İşte ilçeler ve suların geleceği saatler;

İstanbulda su kesintisi

İLÇE: Esenyurt

ETKİLENEN MAHALLELER: İNCİRTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI

ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/01/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/01/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Gelmekte Olan Geliyor! KAR KAPIDA || 6 Ocak 2024 Cumartesi Günü Hava Nasıl Olacak?Gelmekte Olan Geliyor! KAR KAPIDA || 6 Ocak 2024 Cumartesi Günü Hava Nasıl Olacak?Hava Durumu
# istanbul su kesintisi
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