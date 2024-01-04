İstanbul'da Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Kaçırıldı!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaçırıldı. Minibüsü kaçıran şüpheli, öğrencileri ve hostesi Göztepe'de indirdikten sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

İstanbul'da Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Kaçırıldı!

İstanbul'da gündüz saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kadıköy ilçesinde, içerisinde öğrencilerin de olduğu bir servis minibüsü kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.

Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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