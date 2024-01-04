Muğla'da Feci Trafik Kazası! 2 Otomobil Çarpıştı 3 Kişi Öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. Kazanın yaşandığı adres, Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.S'nin kullandığı 48 ALK 479 plakalı otomobil, 49 yaşındaki Abdulvahap Deniz idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.