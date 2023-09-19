İstanbul'da yaşayanlar dikkat! İSKİ duyurdu: 19 Eylül'de 7 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da su kesintisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından arıza ve ya sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için zaman zaman yapılan bir uygulamadır. Ani arızalar dışında İSKİ, diğer kesintileri önceden vatandaşlara duyuruyor. Su kesintisinin yol açabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların önceden bilgilendirilmesi bu açıdan önem teşkil ediyor.

İstanbul'da artan nüfus ve sıcak geçen yaz sonrası, barajlardaki doluluk oranı ciddi şekilde düştü. Barajlardaki doluluk oranlarının azalması sonrası İstanbul'da su tüketimine yönelik tasarruf çağrıları yapıldı. İstanbul'un suyunun azaldığı ve İstanbul'da su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için vatandaşların da etkin olarak tasarruf yapması gerektiği belirtildi.

İstanbul'da önceki yıllarda yaşanan kurak yaz sonrası barajların boşalması ve İstanbul'da planlı su kesintileri yapılması uygulamasına bu yaz henüz geçilmemişse de, İSKİ'den yapılan uyarılarda suyun etkin kullanımı ve tasarrufu yapılmadığı takdirde önümüzdeki aylarda böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz belirtildi. İSKİ'nin uyarıları sonrası İstanbullular su tasarrufuna gitti. Yazın sonlarına gelinmiş olması ise İstanbul'da su tüketiminin krize dönüşmesi riskinin önündeki tek engel. Artan yağışlarla dolacak barajların, İstanbullunun su ihtiyacını karşılayabileceği seviyeye çıkması İstanbul'a rahat bir nefes aldıracak.

İstanbul'da planlanmış su kesintilerinin bir diğer sebebi de dağıtım hatlarındaki arızaların giderilme çalışmaları oluyor. Sular, çeşitli merkezlerden apartmanlara borular vasıtasıyla taşınıyor. Suların taşındığı borular ve su debisini sağlayan mekanizmalarda zaman zaman arızalar meydana gelebiliyor. İSKİ bu arızaların giderilmesi için de su kesintisi yoluna başvuruyor. Ayrıca arızanın yanında su hatlarında yapılan bakımlar da bazen su kesintisine yol açabiliyor. Eskiyen ve arıza çıkartması muhtemel hatlar ve sistemler, büyük bir arızaya neden olmadan önce bakımı yapılarak tamir ediliyor ve İstanbul'un suya ulaşımı için hizmet vermeye devam ediyor.

19 EYLÜL 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

GÜNGÖREN İLÇESİ:

Güngören ilçesinin Tozkoparan Mahallesi'nde su kesintisi meydana gelecek. İSKİ içme suyu hattında bir arıza meydana geldiğini açıkladı. İSKİ'nin açıklamasında çalışmaların bugün 16:30 civarında bitmesinin planlandığını aktardı.

ATAŞEHİR İLÇESİ:

İSKİ, Ataşehir ilçesinin Kayışdağı Mahallesi'nde içme suyu hatlarında arıza meydana geldiğini duyurdu. İSKİ'nin açıklamasına göre arıza kaynaklı su kesintisi saat 14:00 civarına kadar sürecek.

KADIKÖY İLÇESİ:

Kadıköy ilçesinin Acıbadem ve Hasanpaşa mahallelerinde su kesintisi olacak. İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisinin içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanacağı belirtildi. Arızanın giderilmesi çalışmalarının bugün saat 14:00 civarı sona erecek.

KAĞITHANE İLÇESİ:

Kağıthane ilçesinde su kesintisi meydana gelecek. İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi 5 mahalleye etki edecek. Merkez, Sulan Selim, Yeşilce, Çağalayan ve Şirintepe mahallelerini etkileyecek su kesintisi, bugün 15:00 civarına kadar sürecek.

SANCAKTEPE İLÇESİ:

İSKİ'den yapılan açıklamada Sancaktepe ilçesinin Hilal Mahallesi'nde etkili olacak su kesintisinin duyurusunu yaptı. Buna göre içme suyu hattında meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmaları, bugün saat 16:00 civarına kadar devam edecek.

ÜMRANİYE İLÇESİ:

Ümraniye ilçesinin Aşağı Dudullu ve Necip Fazıl mahallelerinde etkili olacak su kesintisinin gerekçesi olarak İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arızaları gösterdi. İSKİ'nin açıklamasına göre arızanın giderilmesi çalışmaları bugün akşam 17:00 civarına kadar devam edecek.

ŞİLE İLÇESİ:

Şile ilçesinin üç mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Alacalı, Kızılca ve Sofular mahallelerinde etkili olacak su kesintisi bugün akşam 20:00'a kadar devam edecek. İSKİ'den yapılan açıklamada kesintinin içme suyu şebekesinde meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.