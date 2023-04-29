İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili trafik yönünden alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde:

Sıraselviler Caddesi

Tak-ı Zafer Caddesi

Sadri Alışık Sokak

Atıf Yılmaz Caddesi

Balo Sokak

Turnacıbaşı Caddesi

Zambak Sokak

Meşelik Sokak

Yeni Çarşı Caddesi

Kumbaracı Yokuşu

Asmalı Mescit Caddesi

Meşrutiyet Caddesi

Hamalbaşı Caddesi

Kamer Hatun Caddesi

İlk Belediye Caddesi

Ensiz Sokak

Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak şu cadde ve sokaklar kullanılabilecek:

Refik Saydam Caddesi,

Tarlabaşı Bulvarı

Meclis-i Mebusan Caddesi

Tersane Caddesi

Mebusan Yokuşu

Boğazkesen Caddesi

Defterdar Yokuşu

Kemeraltı Caddesi

Maltepe'de trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.