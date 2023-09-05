İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! Zeytinburnu'nda metrobüs arızalandı
İstanbul'da metrobüs arızaları bitmiyor. Sık sık arızalarla gündeme gelen metrobüs, son olarak Zeytinburnu'nda arızalandı. Metrobüsün arızalanması sonrası yolcular araçtan inerek durağa yürümek zorunda kaldı.
İstanbul, yine metrobüs arızasına şahit oldu. Zeytinburnu'nda arızalanan metroda yolcular araçtan inerek durağa yürüyerek ulaştı.
Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, Cevizlibağ durağından hareket ettikten kısa süre sonra bilinmeyen nedenle arızalandı. Araçtan inen yolcular metrobüs yolundan yürüyerek durağa gitti.
Yolcular, farklı metrobüslere binerek yoluna devam etti. Arızalanan metrobüs, yolun kapanmaması için durağın ilerisindeki güvenli alana çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı