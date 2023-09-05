Kırklareli İğneada'da sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi! Çok sayıda kişi kayıp
Kırklareli'ni sel felaketi vurdu. Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışların neden olduğu selde, İğneada'daki bungalov evler sel nedeniyle sürüklendi. Selde 2 kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
İğneada'daki turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
KIRKLARELİ VALİSİ VE AFAD BAŞKANI BÖLGEYE GİTTİ
Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti. AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı. Arama çalışmaları havadan da yürütülüyor.
Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
ASKERLER ÇALIŞMALARA KATILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'ndeki sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek için askeri personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirildi. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri personelimiz tarafından tahliye edildi. Mehmetçiklerimizin bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına desteği sürüyor.
Kaynak: TRT Haber