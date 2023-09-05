Köyüne ve ailesine korku korku salmıştı: Birçok cinayetten aranıyordu

Sivas’ın Kangal ilçesinde eniştesi ve yeğenini öldürdükten sonra kaçan ve diğer akrabalarına ve köye korku salan cinayet zanlısı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, köylü rahat nefes aldı.

Köyüne ve ailesine korku korku salmıştı: Birçok cinayetten aranıyordu
Köyüne ve ailesine korku korku salmıştı: Birçok cinayetten aranıyordu
Editör: Süleyman Daban
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Sivas’ın Kangal ilçesinde eniştesi ve yeğenini öldürdükten sonra kaçan ve diğer akrabalarına ve köye korku salan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyünde iki hafta önce meydana gelen olayda A.K., kız kardeşinin kocası Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan’ı tüfekle öldürerek kayıplara karışmıştı. Ercan ailesi sarsıcı cinayetin ardından sıranın kendilerine de geleceği endişesiyle koruma talep etmişti. Öte yandan köy sakinleri de tehdit altında olduklarını ileri sürmüştü.

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Cinayet zanlısı, dün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu Sivas şehir merkezi Pulur Mahallesi’nde bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan A.K., adli makamlara teslim edildi. A.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # cinayet # Asayiş # Sivas
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