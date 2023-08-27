İstanbul'un su sorunu yok! Yıllar önce İSKİ proje sundu

Aydınlık Gazetesi yazarlarından ve akademisyen Prof. Dr. Tolga Yarman, İstanbul'un su sorununu Karadeniz üzerinden çözebilmek adına proje geliştirdi. İstanbul'un su sorununu tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen akademisyen yazısında önemli ayrıntılara vurgu yaptı.

Yazısında Prof. Dr. Tolga Yarman:

- Keza, Darlık Barajımıza, zaten Şile Ovası’nın neredeyse bir karış altı, tatlı su olup, sahildeki kumsalın altından alınınca, tuzluluk derecesi iyice düşecek, ayrıca bir nevi arıtılmış olacak, demek ki yine, Karadeniz suyunun, basılmasına… Aynı bağlamda, Darlık Barajı’nı yalayarak Karadeniz'e kaçan Yeşilvadi Deresi gibi, Baraj Göllerimize katılmadan, denize kaçan sularımızın, bu göllerimize kazandırılmasına yönelik projem, daha o vakit gerçekleştirilmiş olup, İstanbul’un, hani "vurgulamak" üzere, "hafiften abartarak" söyleyecek olursak: Karadeniz tükenmedikçe, su sorunu yoktur!.. Anlattıklarımı; 30 yıldan fazla bir süre önce, projeyi gerçekleştirmiş uygulayıcıların, tarafıma yazdıkları ekli, vefa dolu "teşekkür mektubu" özetlemektedir. Bu mektup, vakt-i zamanında SHP İl Yöneticisi, çok değerli arkadaşım, Makina Yüksek Mühendisi, Merhum Cavit Savcı tarafından, SHP Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nda okunmuştur. O tarihlerde, hiçbir karşılık beklemeden hazırladığım söz konusu Proje'nin; daha sonra; keşke yanılsam, şu ki işte, hele pek çok kişi ve kurum, hatta siyasî partiler, o aralar, “İstanbul’un su sorunu”na dönük, bir projenin bahşedeceği büyük itibara kilitlenip, Yalova'dan İstanbul’a, tankerlerle su taşıma, Yağmur bombası atma, gibi, çok sayıda seçeneği yoklamış ya da denemiş ve fakat tatminkâr genel bir çözüm bulamamışlardı.