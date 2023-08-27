İstanbul'un su sorunu yok! Yıllar önce İSKİ proje sundu
Yıllar önce (1990) hazırlayıp İSKİ'ye raporlar sundu. Projesini çalmaya çalıştılar.
Aydınlık Gazetesi yazarlarından ve akademisyen Prof. Dr. Tolga Yarman, İstanbul'un su sorununu Karadeniz üzerinden çözebilmek adına proje geliştirdi. İstanbul'un su sorununu tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen akademisyen yazısında önemli ayrıntılara vurgu yaptı.
PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRDİLER 'TEŞEKKÜR ETTİLER'
Yazısında Prof. Dr. Tolga Yarman:
- Keza, Darlık Barajımıza, zaten Şile Ovası’nın neredeyse bir karış altı, tatlı su olup, sahildeki kumsalın altından alınınca, tuzluluk derecesi iyice düşecek, ayrıca bir nevi arıtılmış olacak, demek ki yine, Karadeniz suyunun, basılmasına… Aynı bağlamda, Darlık Barajı’nı yalayarak Karadeniz'e kaçan Yeşilvadi Deresi gibi, Baraj Göllerimize katılmadan, denize kaçan sularımızın, bu göllerimize kazandırılmasına yönelik projem, daha o vakit gerçekleştirilmiş olup, İstanbul’un, hani "vurgulamak" üzere, "hafiften abartarak" söyleyecek olursak: Karadeniz tükenmedikçe, su sorunu yoktur!.. Anlattıklarımı; 30 yıldan fazla bir süre önce, projeyi gerçekleştirmiş uygulayıcıların, tarafıma yazdıkları ekli, vefa dolu "teşekkür mektubu" özetlemektedir. Bu mektup, vakt-i zamanında SHP İl Yöneticisi, çok değerli arkadaşım, Makina Yüksek Mühendisi, Merhum Cavit Savcı tarafından, SHP Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nda okunmuştur. O tarihlerde, hiçbir karşılık beklemeden hazırladığım söz konusu Proje'nin; daha sonra; keşke yanılsam, şu ki işte, hele pek çok kişi ve kurum, hatta siyasî partiler, o aralar, “İstanbul’un su sorunu”na dönük, bir projenin bahşedeceği büyük itibara kilitlenip, Yalova'dan İstanbul’a, tankerlerle su taşıma, Yağmur bombası atma, gibi, çok sayıda seçeneği yoklamış ya da denemiş ve fakat tatminkâr genel bir çözüm bulamamışlardı.
PROJE İNTİHAL EDİLDİ, YARGITAY GERÇEKLERİ ÇIKARDI
- Projenin, “intihali” değilse, müellifinin (yani yazarının, şahsım olduğu hususunun) inkârı suretiyle, oluşacak, “siyasi ranta” tamah edilip… Tarafımdan kaleme alındığı; günün yetkililerince, teslim edilmekten geri durulmuştu… Bu durumda konuyu yargıya intikal ettirdik… Nihayette, bir yargı hükmü ile (Yargıtay E 2008/10223 ve K 2010/2988 sayılı kararı uzantısında), proje müellifinin şahsım olduğu kesin olarak onandı. Davanın yuvarlak 15 yıl sürdüğüne dikkat edilebilir… Anlattığım çerçevede, demek ki, “Baraj Göllerimiz kurudu”, “Şu kadar günlük suyumuz kaldı”, gibi, hele hepimize endişe pompalayan sözler, inandırıcı değildir.
"GAM-KASAVET-TASA POMPALIYORLAR"
- İstanbul’da çeşmelerden akan suyumuz; hemen tümüyle, temizlik, banyo, bu arada epey yüklü bir hacimde, tuvalet rezervuarlarında tutulan su, amaçlarıyla kullanılmakta, ama, “içme suyu” olarak, hemen hiç kullanılmamaktadır. Kahve/çay suyu ve yemek suyu olarak ise, bunlar, kaynatılarak tüketilme noktasında bulunulduğu için, gayet rahat kullanılmaktadır. İlgililer, hemen 30 küsur yıldır olduğu gibi halen yürürlükte bulunan, söz konusu işler proje varken, Baraj Göllerimizin (buralara Karadeniz'den, dediğim çizgilerde olarak, su basılması işlemi şıp diye yapılabilecek olduğu halde), İstanbul’a, “gam-kasavet-tasa pompalanmasından” geri durmalıdırlar.
Kaynak: Aydınlık Gazetesi