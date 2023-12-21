İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce’de faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleri ile istişare toplantısı düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman başkanlığında gerçekleşen toplantıda eğitim, tatbikat ve uyumlu çalışma noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı
İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu

İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı - Resim : 1Düzce Belediyesi, her alanda hazırladığı yönetim planlarını paydaşlarla buluşturarak uyumlu şekilde çalışma prensibini sahaya yansıtmaya devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü, bu çerçevede Düzce’de faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleri ile bir araya geldi.

İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı - Resim : 2

İtfaiye Müdürlüğü binasında Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz’ın yanı sıra arama kurtarma dernek yöneticileri ile itfaiye personeli katılım sağladı.

İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı - Resim : 3

Başta eğitim olmak üzere gerçekleştirilecek tatbikatlar ve afet alanlarında birlikte çalışma uyumu konularında istişarelerin gerçekleştirildiği toplantıda, bir çok konuda daha görüş alış verişinde bulunuldu.

İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı - Resim : 4

# ​Düzce Belediyesi # itfaiye
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