İtfaiye, Arama Kurtarma Dernekleri ile Buluştu! Uyumlu Çalışma Noktasında İstişareler Yapıldı

Düzce Belediyesi, her alanda hazırladığı yönetim planlarını paydaşlarla buluşturarak uyumlu şekilde çalışma prensibini sahaya yansıtmaya devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü, bu çerçevede Düzce’de faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleri ile bir araya geldi.

İtfaiye Müdürlüğü binasında Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz’ın yanı sıra arama kurtarma dernek yöneticileri ile itfaiye personeli katılım sağladı.

Başta eğitim olmak üzere gerçekleştirilecek tatbikatlar ve afet alanlarında birlikte çalışma uyumu konularında istişarelerin gerçekleştirildiği toplantıda, bir çok konuda daha görüş alış verişinde bulunuldu.