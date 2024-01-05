İzmir Açıklarında 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir Açıklarında 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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