İzmir Çeşme'de eğlence mekanı kurşunlandı! 1 kişi yaralandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmayan 2 şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda müşteri bekleyen bir taksi şoförü yaralandı.



Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Öte yandan, 7 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde yaşanan bir başka olayda ise yine aynı eğlence mekanı çalışanları müşterileri darp etmiş, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.