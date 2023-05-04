İzmir'de acı son: Genç motosikletçi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'de acı son: Genç motosikletçi hayatını kaybetti

Pancar Mahallesi'nden Torbalı yönüne seyreden Coşkun Delal'in (35) kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak tren yolunun bariyerlerine çarptı.

Motosikletten yola düşen Delal, kaza yerinde can verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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