İzmir'de acı son: Genç motosikletçi hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Pancar Mahallesi'nden Torbalı yönüne seyreden Coşkun Delal'in (35) kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak tren yolunun bariyerlerine çarptı.
Motosikletten yola düşen Delal, kaza yerinde can verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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