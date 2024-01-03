İzmir'de Bazı Uçak Seferleri Yapılamıyor

İzmir'de etkili olan sis hava yolu ulaşımını da vurdu. Sis nedeniyle uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

İzmir'de Bazı Uçak Seferleri Yapılamıyor

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sis, sabah da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımını da vurmuş durumda.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Gece yarısından bu yana gidiş ve geliş olmak üzere 16 uçak seferi iptal edildi. 22 sefer de gecikmeli gerçekleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # Sis # uçak
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