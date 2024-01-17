İzmir'de depo yangını! 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kozmetik ürünlerinin depolandığı işyerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Kadir Zor hayatını kaybederken kardeşi Mustafa Zor ile Abdullah Genç ve Yelit Özçelik ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İzmir Şehir Hastanesinde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Ekipler, hasar gören depoda soğutma çalışması başlattı. Geçmişte fabrika olarak kullanılan iş yerinde bir süredir kozmetik ürünlerinin depolandığı, çalışanların temizlik yaptıkları sırada patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi.