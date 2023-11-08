İzmir'de DHKP-C Operasyonu! 17 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de DHKP-C Operasyonu! 17 Şüpheli Yakalandı
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İzmir'de DHKP-C içinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yapan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma düzenlendi.

Soruşturma neticesinde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda, şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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