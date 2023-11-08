Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! Lice'de 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 2 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! Lice'de 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da peş peşe uyuşturucu operasyonları düzenlenmeye devam ediyor. Son günlerde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Operasyonun gerçekleştiği yer yine Lice ilçesi oldu. Operasyonun detaylarını Diyarbakır Valiliği duyurdu.

2 Zanlı Gözaltına Alındı!

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Karahasan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 813 kilogram kubar esrar, 101 kilogram toz esrar, 7 bin 350 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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