Yasa Dışı Bahisçilere Sibergöz Operasyonu! 3 İlde 43 Şüpheli Yakalandı

Yasa dışı bahisçilere yönelik 3 ilde önemli bir operasyona imza atıldı. "Sibergöz" ismi verilen, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahisçilere Sibergöz Operasyonu! 3 İlde 43 Şüpheli Yakalandı
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Yurt genelinde yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

43 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona "Sibergöz" adı verildi. Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında 43 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Ali Yerlikaya ayrıca, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin lira karşılığında temin ettikleri bilgisini verdi.

Suçtan ele edilen paranın kripto borsalarından kripto varlık alımı yaparak aklandığını, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3,6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ifade edildi. Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığıyla QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işleminin yapıldığı belirtilirken, toplanan yasa dışı bahis paralarının elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.

71 Bin 415 Liraya El Konuldu

Yerlikaya, eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre, 71 bin 415 liraya, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konulduğunu bildirdi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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