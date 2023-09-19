İzmir'de FETÖ'ye büyük darbe! 9 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında asker ve sivillere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dokuz şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla aralarında 1'i muvazzaf üç asker ile altısı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere dokuz şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.