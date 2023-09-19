MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin Menbiç kentinde önemli bir operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK'nın Menbiç sorumlusu Uman Derviş Türkiye’ye yönelik yapılması planlanan saldırıları organize ediyordu.

PKK'lı Derviş, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren örgüt mensubuydu.

MİT, Derviş’in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve Menbiç’te bulunan Derviş’in yeri tespit edildi. MİT, operasyonda Derviş’i, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirdi.

PKK'lı Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. Suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler aldı.

2015-2016 yıllarında terör örgütü YPG adına Avrupa’ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler yaptı.