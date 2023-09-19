Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası bulundu! Yüzerken bombaları farketti
Isparta Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası bulundu. Güvenlik güçleri önlem aldıktan sonra bombaları imha etti.
Isparta'da gölde bomba bulundu, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C, Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri gölde inceleme yaptı. Suda 9 el bombası olduğu tespit edildi.
Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan giden ekip tarafından imha edildi.
İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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