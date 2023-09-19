Suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş yakalandı! 8 yıldır aranıyordu

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk, 15 Haziran 2015'te iş yerine giderken pusu kurularak öldürülmüştü. İsmet Aktürk'ün öldürülmesini talimatını veren Şerafettin Dadaş, 8 yıldır "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan aranıyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Dadaş'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonunda firari Dadaş'ın Alanya ilçesinde yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkiyalarına göz açtırmayacağız. Çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.