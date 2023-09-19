Bursa'da şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcılarına baskın yapıldı

Yurt içinde zehir tacirlerinin önlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Son olarak Busra'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmayla teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler daha sonra harekete geçerek kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Helikopter destekli düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri evlere "koçbaşı" kullanarak girdi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramaların devam ettiği öğrenildi.