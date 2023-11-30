İzmir'de Kentsel Dönüşüme Binde 6'lık Bütçe! Tunç Soyer'in Dönüşüm Bütçesi Balon Çıktı

İzmir’in en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşüm geliyor. Jeologlar kentin içinden geçen fayların 7’nin üzerinde deprem üreteceğini bu nedenle kentteki yapı stokunun bir an önce güçlendirilmesini gerektiğini belirtiyor.

6 Şubat depremlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 2024 bütçesinin yüzde 10’unu kentsel dönüşüme ayıracaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakler hariç 2024 bütçesi 45 milyar Türk lirası. CHP’li belediye bütçenin 1 milyar 150 milyon lirasını kentsel dönüşüme ayrıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili Meclis üyesi Özgür Hızal bu bütçenin balon olduğunu ortaya çıkardı.

Hızal, dönüşüm için 1 milyar 150 milyon değil, 300 milyon lira ayrıldığını ve kalem oyunlarıyla bütçenin şişirildiğini açıkladı.

Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm için ayırdığı rakam bütçesinin binde 6'sı olarak hesaplandı. AK Partili meclis üyesinin açıklamaları karşısında başta Başkan Tunç Soyer olmak üzere CHP Grubu yanıt vermedi.