Terörle Mücadelede Son Bilanço Paylaşıldı! İşte Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı
MSB terörle mücadelede son bilançoyu paylaştı. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirildi. 1 Ocak’tan itibaren Suriye'deki birliklere 461 taciz ve saldırının yapıldığı belirtilen açıklamada, toplam 1408 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Mehmetçiğin sınırlarımızda ve sınır ötesindeki operasyonları kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Tuğramiral Zeki Aktürk, terörle mücadelede son bilançoyu paylaştı.
- Son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 1.976’ya, 24 Temmuz 2015’ten itibaren ise 39.319’a ulaşmıştır.
Zeki Aktürk, Pençe-Kilit Harekâtı’ndaki operasyonlara yönelik son durumu da açıkladı. Aktürk, "Pençe-Kilit Harekâtında bugüne kadar 647 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.391 silah ve 780.057 mühimmat ele geçirilmiş, 2.515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir." dedi.
Aktürk, Suriye'deki teröristlerin birliklerimize yönelik tacizlerini de aktardı.
- 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31’i son bir haftada olmak üzere 1.408 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
- Terörle mücadelede elde edilen başarılarda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorulacaktır.