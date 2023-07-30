İzmir'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde çıkan orman yangınının sebebi henüz bilinmyor.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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