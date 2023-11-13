İzmir'i Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle dönerken trafikteki sürücüler ve vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzmir'i Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
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Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan sağanak yağış, İzmir'de de hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde aralarında İzmir'in de bulunduğu birçok şehir için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağışla birlikte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir caddede yoğun su birikintisi oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Çeşme ilçesinde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bir evi su bastı. Trafikte bulunan sürücüler ile esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Yeşillik Caddesi’nde ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış sonrası kayganlaşan zeminde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için araç sürücüleri temkinli davrandı. Öte yandan, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Meteoroloji'den Ankara'ya Sağanak Uyarısı!Meteoroloji'den Ankara'ya Sağanak Uyarısı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# izmir # sağanak # yağmur
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