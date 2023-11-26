İzmit Belediyesi Mercek Altına Alındı! Belediye Başkanı ve 12 Kişi İçin Soruşturma İzni Verildi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nce yapılan ihaleler ile ilgili şikayetleri değerlendiren İçişleri Bakanlığının, incelemeler sonrasında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ile 12 belediye yöneticisi hakkında soruşturma izni verdi.

Müfettiş raporunda toplam bedeli 3 milyon 572 bin 645 TL olan 3 işin ihalesi ile ilgili usulsüzlükler yer aldı.

İnceleme raporunda Hürriyet'in belediyeye ait milyonluk işleri 'doğrudan temin' yöntemi ile yeğenlerinin kurduğu şirketlere verdiği, bazı firmalara aynı yöntem ile her ay 4 milyon 166 bin TL'lik ödemeler yapıldığı ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın kardeşine ihalesiz işler verildiği yönündeki iddiaların değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatıldığı bilgisi yer aldı.

Soruşturma izninin tebliğ edilmesinin ardından Hürriyet, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyanın Danıştay'da değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.