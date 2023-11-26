TBMM'de Yeni Hafta Torba Yasa Maratonuyla Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe maratonu tamamlandı. Meclis, yeni haftaya 80 maddelik torba yasa mesaisi ile başlıyor. 80 maddelik teklifin önemli gündemlerinden biri ise fahiş fiyatla mücadele olacak.

TBMM'de Yeni Hafta Torba Yasa Maratonuyla Başlıyor
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Meclis’te 36 gün süren bütçe komisyonu mesaisi sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclis’i yeni haftaya torba yasa maratonu ile başlıyor.

80 maddelik teklifin görüşülecek gündemleri arasında ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılması ve şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınır olarak yüzde 93'e çıkarılması olacak.

Ayrıca, torba yasada "Kur Koruma Mevduat Hesaplarına" ilişkin düzenleme yapılması ve kurumlar vergisinin istisna süresinin 30 Haziran 2024'e uzatılması da görüşülecek.

Teklifin önemli gündemlerinden biri ise fahiş fiyatla mücadele olacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Meclis genel kurulunda ise bu hafta uluslararası sözleşmeler de görüşülecek.

Salı ve çarşamba günlerinde ise meclis siyasi partilerin grup toplantılarına ev sahipliği yapacak.

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# tbmm # torba yasa
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