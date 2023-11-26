Aydın'daki Ölümlü Asansör Kazasında Bilirkişi Raporu Tamamlandı

Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör faciasında güvenlik ekipmanının devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de yaşanan asansör kazasına ilişkin, bilirkişilerin hazırladığı rapor savcılığa teslim edildi.

İncelemelerde, üzerinde mavi etiket bulunan asansörün kabinini raylara kenetleyerek hızla düşmesini engelleyen ekipmanın devreye girmediği kaydedildi.

Raporda, "Fren balatalarından bir tanesinin görevini yerine getiremeyecek kadar aşınması, yarı yük dengesinin uygun olmamasının makine ve frene fazladan yük getirdiği, kabin içerisine 16 kişi bindiği sırada frenin yükü taşıyamadığı için kabinin aşağıya doğru kaydığı, emniyet düzeneği sisteminin de öncesinde iptal edilmesi sonucu bir kişinin kabin ile asansör kuyusu arasında sıkışarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen düzeneğin hem kumanda kartı üzerinden yazılımsal olarak hem de hız regülatörü üzerinden mekanik olarak iptal edildiği belirtildi, "Kazanın oluşmasına neden olan arızalara rağmen emniyet düzeneği tertibatı çalışıyor olsaydı asansör bir miktar hareket ettiğinde kabin raylarda sabitlenecek ve hareket etmesi engellenerek kabin ile kat kapısı veya duvar arasına bir kişinin sıkışamayacağı kadar genişlikte bir boşluk kalmış olacaktı." denildi.

Bakım yapan firma asli kusurlu bulundu. Bilirkişi raporunda, "Firmanın emniyet düzeneğini iptal ederek, elektromekanik fren bakım ve ayarlarını yapmayarak, ilgili mevzuatlara uygun olarak bakım faaliyetleri gerçekleştirmeyerek asansörde ölümlü kazanın yaşanmasında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz." tespitleri yer aldı.

Öğrenci yurdunda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Asansör bakım firması yetkilisi M.B. ve asansörü monte eden firmanın sahibi H.T. ile 2 mühendis tutuklanmıştı.

Olaydan sonra yetkililerden asansör bakımına yönelik farklı açıklamalar gelmişti. Aydın Valisi Yakup Canbolat asansöre bakımın 21 Eylül'de, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 16 Ekim'de yapıldığını söylemişti.