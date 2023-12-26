Kadıköy'de Bina Çöktü! İstanbul Valiliğinden Açıklama Geldi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bir binada kontrollü yıkım çalışması yürütülürken çökme meydana geldi.

Çökme sonucu kepçe operatörü beline kadar göçük altında kaldı. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı operatör, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden Açıklama Geldi!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Neşe Sokak'taki bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldiği belirtilerek, olayda kepçe operatörünün bel kısmına kadar göçük altında kaldığı kaydedildi.

Operatörün ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaralı operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.