Kadıköy'de Bina Çöktü! İstanbul Valiliğinden Açıklama Geldi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, bir binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de Bina Çöktü! İstanbul Valiliğinden Açıklama Geldi
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bir binada kontrollü yıkım çalışması yürütülürken çökme meydana geldi.

Çökme sonucu kepçe operatörü beline kadar göçük altında kaldı. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı operatör, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden Açıklama Geldi!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Neşe Sokak'taki bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldiği belirtilerek, olayda kepçe operatörünün bel kısmına kadar göçük altında kaldığı kaydedildi.

Operatörün ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaralı operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kadıköy # Bina # İstanbul Valiliği
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