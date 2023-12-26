Fatih Terim'in Yeni Takımı Belli Oldu! Yurt Dışına Gidiyor

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. En son Galatasaray'ı çalıştıran ve 2021-2022 sezonunun ortasında kulüple yollarını ayıran Fatih Terim, yaklaşık 2 yıldır herhangi bir takımı çalıştırmıyordu!

Fatih Terim Panathinaikos Yolunda!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi Atina'da yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Fatih Terim'in yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.