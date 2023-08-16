Kadıköy'de taksi denetimi! Sürücülere ceza kesildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Oluşturulan kontrol noktasındaki denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

Kadıköy'de taksi denetimi! Sürücülere ceza kesildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimin yapıldığı yer Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktası oldu. Denetim, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından yapıldı.

Kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Denetimde, 13 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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