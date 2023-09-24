Kağıthane'de yabani hayvan derileri ele geçirildi

İstanbul Kağıthane'de kaçak timsah, deve kuşu ve yılan derisi ele geçirildi. Malzemelerin Afrika ülkelerinden getirildiği öğrenildi.

Kağıthane'de yabani hayvan derileri ele geçirildi
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İstanbul'da bir şüphelinin Afrika ülkelerinden Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürdüğünü tespit etti.

Bu kapsamda Kağıthane'deki imalathaneye baskın düzenlendi.

Operasyonda 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden imal edilmiş 245 kadın çantası ile 190 cüzdan ele geçirildi.

Yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara gönderildi.

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# yabani hayvan # istanbul # operasyon # kağıthane
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