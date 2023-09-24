Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı! 15 Eylül tarihine dikkati çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 grip aşısı uygulaması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Uygulamayı 15 Eylül'de başlattıklarını hatırlatan Bakan Fahrettin Koca, grip aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı! 15 Eylül tarihine dikkati çekti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül tarihi itibarıyla başlattıklarını belirten Bakan Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarı yaptı.

Grip Aşısı Çağrısında Bulundu

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirtti.

Fahrettin Koca, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# grip aşısı # fahrettin koca
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