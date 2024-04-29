Kahramanmaraş'ta iki katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı!

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan iki katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta iki katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı!
Editör: Metehan Gül
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​​​​​​​ "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.

AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı. 

Polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta iki katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı! - Resim : 1

# Kahramanmaraş # deprem
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