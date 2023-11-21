Kar Yağışı Doğu İllerini Esir Aldı
Soğuk havayla birlikte kar yağışı Doğu illerini esir aldı. Bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Zonguldak'ta ise batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor.
Kars'ta buzlanma nedeniyle bazı kara yollarında zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.
Ardahan'da ise kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü. Ekipler, Ardahan-Göle ve Kars kara yollarında karla mücadele çalışmasını yoğunlaştırdı.
Kayıp Mürettebat Aranıyor
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Geminin 12 kişilik mürettebatından birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemi batmıştı.