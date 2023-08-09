Kara yollarında durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.

Uşak-Denizli yolunun 17-19. kilometrelerinde Kırka Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolu, 18-21. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yolun sol kesimi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.