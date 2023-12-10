Karı Koca Korkunç Kazada Can Verdi!

Tokat'ta korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Şaban Eryılmaz ile eşi Hatice Eryılmaz hayatını kaybetti.

Karı Koca Korkunç Kazada Can Verdi!
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Tokat'ta korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisi oldu.

64 yaşındaki Şaban Eryılmaz idaresindeki 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 65 yaşındaki Y.K.2nin kullandığı 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Şaban Eryılmaz ile 60 yaşındaki eşi Hatice Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tokat'ta Feci Trafik Kazası! 5 Kişi Hayatını KaybettiTokat'ta Feci Trafik Kazası! 5 Kişi Hayatını KaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tokat # trafik kazası
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