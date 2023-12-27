Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali Hayatını Kaybetti

Kars Sarıkamış'tan acı haber geldi. Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali hayatını kaybetti.

Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali Hayatını Kaybetti

Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

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Kaynak: TRT Haber

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