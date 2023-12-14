Doğu Ekspresi Kars'tan Hareket Etti! Turistik Tren Yolculuğunu 34 Saatte Tamamlayacak

Türkiye’nin gözde turistik yolculuğu “Doğu Ekspresi” Kars’tan ilk yolcularını aldı ve yola çıktı.

Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 11 Aralık 2023 ile 8 Mart 2024, Kars'tan 13 Aralık 2023 ile 10 Mart 2024 tarihleri arasında işleyecek.

Kars garından trene binen yolcuların heyecanı gözden kaçmadı. Birçok vatandaş tren hareket etmeden önce yolculuğun ilk fotoğraflarını çekti.

Ankara-Kars parkuru yaklaşık 30 saat, Kars-Ankara parkuru da yaklaşık 34 saatte tamamlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'dan bu yana Turistik Doğu Ekspresi hizmet vermeye devam ediyor.