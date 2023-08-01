Kars'ı sağanak ve dolu vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu. Yağışın etkisiyle bazı iş yeri ve garajları su bastı.

Kars'ı sağanak ve dolu vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu çeşitli yerlerde su baskınlarına neden oldu

Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kentte sağanak yağış etkisini sürdürürken, meteoroloji uzmanları Kars'ında içerisinde olduğu 17 şehir hakkında şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

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