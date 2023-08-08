Karşı şeride geçen tır otomobille çarpıştı! Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da hurda yüklü tır karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi mevkiinde Tunahan Bozkurt (34) idaresindeki hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Devrilerek savrulan tır otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çağırır olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Ahmet Çağırır'ın İskenderun ilçesinde diş teknisyeni olduğu öğrenildi.