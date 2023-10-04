Kars'ta Darp Edilen Doktor Kalp Krizi Geçirdi

Selim ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'ne giden lise öğrencisi Bedirhan C, muayene olduktan sonra doktor Ercan Şentürk'ten sağlık raporu istedi.



Doktorun rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Bedirhan C, eve giderek durumu anlattığı ağabeyi Serkan C. ile merkeze geri gitti. Çıkan tartışmada Serkan C, doktor Şentürk'ü darbederek yaraladı. Şentürk'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kaçan şüpheli Bedirhan C. ve Serkan C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Serkan C. tutuklandı, kardeşi serbest bırakıldı. Doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.