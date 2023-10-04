Beyaz saçlar neden olur? Ne yapılmalıdır?

Saç beyazlaması, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Ancak, bazı durumlarda, stres, vitamin eksiklikleri ve bazı hastalıklar da saç beyazlamasına neden olabilir. Erken yaşta saç beyazlaması, genellikle genetik faktörlerden kaynaklanır. Ancak, stres, vitamin eksiklikleri ve bazı hastalıklar da erken yaşta saç beyazlamasına neden olabilir. Beyaz saçlar neden olur biraz detaylı inceleyelim!

BEYAZ SAÇLAR NEDEN OLUR!

Saçlara doğal rengini veren pigmentin adı melanindir. Melanin, saç kökündeki melanosit hücreleri tarafından üretilir. Yaş ilerledikçe, melanosit hücrelerinin sayısı ve aktivitesi azalır. Bu da saçlarda melanin üretiminin azalmasına ve saçların beyazlaşmasına neden olur. Saç beyazlamasının en yaygın nedeni yaşlanmadır. Yaklaşık 35 yaşından sonra, çoğu insanın saçlarında beyaz saçlar görülmeye başlar. 50 yaşından sonra ise, çoğu insanın saçlarının yarısından fazlası beyazlamıştır.

SAÇ BEYAZLAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Saç beyazlamasının en birincil nedeni, genetik faktörlerdir. Ailesinde erken yaşta saç beyazlaması olan kişilerin kendilerinde de erken yaşta saç beyazlaması görülme oranı daha yüksektir. Aşırı stres, melanosit hücrelerinin aktivitesini azaltarak saç beyazlamasına neden olabilir. Ayrıca B12 vitamini, demir ve çinko gibi vitamin eksiklikleri, saç beyazlamasına neden olabilir. Yine tiroit hormonu eksikliği, alopecia areata ve vitiligo gibi bazı hastalıklar da saç beyazlamasına neden olabilir. Son olarak saç boyaları, saç kremleri ve diğer kimyasal saç ürünleri, saç beyazlamasına neden olabilir.

SAÇ BEYAZLAMASINI GECİKTİRECEK İPUÇLARI!

Öncelikle sağlıklı beslenmek yani A, C, E vitaminleri, B12 vitamini, demir ve çinko, saç sağlığı için önemli vitamin ve minerallerdir. Bu vitamin ve mineralleri içeren yiyecekleri tüketmek gerekmektedir. Ayrıca hayatımızı tamamen etkileyen stres, saç beyazlamasına neden olabilecek diğer bir faktördür. Stresi azaltmak için günlük egzersiz yada kendimizi rahatlatacak bir aktivite bulmalıyız.

Beyazlamaya sebep olan diğer bir etkense saç boyalarıdır. Saç kremleri ve diğer kimyasal saç ürünleri, saç beyazlamasına neden olabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca saçlara kimyasallardan uzak durmak gerekir.

SAÇ BEYAZLAMASINI GECİKTİRMEYE YARAYAN ÖNLEMLER!

Saç beyazlamasını geciktirmeye yardımcı olabilecek bazı doğal yöntemler arasında Badem yağı, hint yağı, biberiye yağıdır. Bu yağları saçlara masaj yaparak uygulamak gerekmektedir. Elbette ki bu yöntemlerin saç beyazlamasını tamamen önleyeceği garanti edilemez. Ancak, düzenli olarak uygulandığında, saç beyazlamasını geciktirmeye yardımcı olabilmektedir.