Kolajen deposu kelle paça nasıl yapılır?

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Kelle Paça, kış aylarında tüketilen, besleyici ve şifalı bir çorbadır. Kuzu veya koyun kellesi, paça ve işkembe ile yapılan kelle paça, müdavimlerine göre lezzetli mi lezzetli bir çorbadır! Peki kelle paça çorbası nasıl yapılır?

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kelle paça, evlemizde de yapabileceğimiz bir çorbadır. Ancak, yüksek kalorili ve yağlı bir besin olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Kelle paça, kuzu veya koyun kellesi, paça ve işkembe ile yapılan, lezzetli bir çorbadır. Kış aylarında tüketilen kelle paça, içerdiği kolajen, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, B12 vitamini ve amino asitler sayesinde birçok faydası bulunmaktadır. Kelle paçanın; kemik ve eklem sağlığını detekleme, bağışıklığı güçlendirme, sindirim sistemini düzenleme, saç ve tırnak sağlığını destekleme, yorgunluğu giderme, kansızlık riskini azaltme gibi faydalarını sayabiliriz.

EN LEZZETLİ KELLE PAÇA TARİFİ!

Restorantlarla yarışacak kadar lezzetli kelle paça tarifi istiyorsanız buyurun. Bu şifa çorbasını hastayken için! Ayağa kalkmamanız mümkün değil.

Malzemelerimiz:

Kuzu kellesi,

2-3 kuzu ayağı,

2 yemek kaşığı tereyağı,

1 kahve fincanı un,

1 yumurta,

1 çay bardağı yoğurt,

1 çay bardağı sirke,

3 diş sarımsak,

Yeteri kadar su,

Damak tadınıza göre tuz.

KELLE PAÇANIN MUHTEŞEM TADINA AZ KALDI!

Yapılışı: Genelde kuzu kellesi ve paçasından yapılan çorbamız arzuya göre dana kellesi ve paçasından da yapılabailir. Temizlenmiş ve yıkanmış kelle ve paçamızı üzerini geçecek kadar su koyup iyice kaynatıyoruz. Piştikten sonra süzgeçten suyunu süzüp bir kenara alıp soğutuyoruz. Burada kişisel zevkiniz ön plana çıkıyor. Kelle ve paçadaki etleri küçük tercih edenler kemiklerden sıyırdığı etleri küçük küçük kesecek! Yok ben öyle sevmem diyenler ise iri parçalar halinde doğrayacak.



Etlerimizi hazırladıktan sonra tere yağını eritip unumuzu üzerine koyup 2-3 dakika unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz, kavrulan unumuzun üzerine soğuyan et suyunu yavaş yavaş döküyoruz, bir taraftan da hızlı hızlı karıştırıyoruzki topaklanmasın. Eyvah ben topaklandırdım diyorsanız endişe etmeyin! Hemen blendırdan geçirin,tamamdır! Bir iki taşım kaynadıktan sonra doğradığımız etleri içine katıyoruz. Çorbamız kaynarken bizde sarımsaklarımızı ezelim ve sirke ile birlikte çorbaya ekleyelim.Gelelim son aşamaya; yumurta sarını, yoğurt ile çırpıp bir kepçe çorbanın suyundan ekleyerek terbiyesini yapalım ve kaynayan çorbamıza karıştırarak ekleyelim beş dakika daha kaynatıp ocağı kapatalım.Damak tadınıza göre isterseniz yerken yine sarımsak ve sirke ekleyebilirsiniz.Afiyet olsun!