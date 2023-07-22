Kars'ta feci kaza! Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı.

Kars-Ardahan kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, Arpaçay ilçesi girişinde şarampole devrildi.

Bahattin A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin şarampole devrilmesini diğer sürücüler fark etti.

Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, araçtan düşen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahattin A.nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.