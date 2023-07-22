Kars'ta feci kaza! Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kars'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Arpaçay ilçesinde yaşanan kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kars'ta feci kaza! Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı.

Kars-Ardahan kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, Arpaçay ilçesi girişinde şarampole devrildi.

Kars'ta feci kaza! Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Resim : 1

Bahattin A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin şarampole devrilmesini diğer sürücüler fark etti.

Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars'ta feci kaza! Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Resim : 2

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, araçtan düşen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahattin A.nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kars # trafik kazası # şarampol
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