Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kars’ta eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Digor ilçesinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese, 12 ekip, 65 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan E.Ö, K.B.Ö, L.Ö ve M.F.Ö'nün adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

# silah kaçakçılığı # kars
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