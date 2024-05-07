Kastamonu'da başı kesilerek su kanalına atılan ceset Sinop'ta toprağa verildi!

Olay, önceki gün Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi.

Terk edilmiş aracı fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu.

Jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Bulunan cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustası Adem Yeşilgil’e ait olduğu ortaya çıktı. 3 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Yeşilgil’in cesedi ailesi tarafından teşhis edildi.

Yeşilgil’in cenazesi, yaşadığı Kastamonu’nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sinop’un Durağan ilçesi Alpuğan köyünde toprağa verildi.

Adem Yeşilgil’in kesilen başı ise henüz bulunamadı.