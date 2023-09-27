Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 42 bin 400 adet sahte makaron ele geçirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda iki ayrı iş yerinde çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 42 bin 400 adet sahte makaron ele geçirildi
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Kastamonuİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki ayrı iş yerine yapılan operasyonda, 42 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron, 7 bin 250 adet doldurulmuş makaron, 4 adet sahte bandrollü pipo ve 8 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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# kaçakçılık # tütün # sahte
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