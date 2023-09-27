Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 42 bin 400 adet sahte makaron ele geçirildi

Kastamonuİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki ayrı iş yerine yapılan operasyonda, 42 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron, 7 bin 250 adet doldurulmuş makaron, 4 adet sahte bandrollü pipo ve 8 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.